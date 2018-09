Cresce investigação de policiais ligados a caça-níqueis O número de inquéritos abertos pela Corregedoria da Polícia Civil para investigar o envolvimento de policiais com máquinas caça-níqueis no Estado de São Paulo aumentou 210,5% em três anos: de 19, em outubro de 2007, para 59, na atual gestão. Como as apurações estão em andamento, o número de investigados ainda é incerto.