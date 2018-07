Cresce movimento nas praias de Santos-SP

Em frente à Confeitaria Joinville, Manoel Messias Bispo dos Santos, o Maneco, ambulante há 33 anos no famoso "point" santista, já percebeu o aumento no movimento. "Dependemos do tempo. A expectativa é crescer mais 20%. Com sol é ótimo, nublado melhor ainda, a gente vende mais bebida do tipo caipirinha, batida. Nosso diferencial são as frutas. Temos até lichia e framboesa".

Cliente cativo de Maneco, o agricultor Antônio Carlos Valim, de 56 anos, foi com a esposa, de Santa Rita do Sapucaí (MG), para passar o réveillon, como faz há 20 anos. Estamos em um flat do Hotel Mercure e voltamos a Minas só dia 5 de janeiro. Adoramos a praia, shoppings e vamos assistir à queima de fogos".