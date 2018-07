Cresce nº de alunos de públicas aprovados na USP

A pró-reitora de Pós-Graduação da USP, Telma Zorn, vê com grande entusiasmo os resultados do programa de inclusão de alunos de escolas públicas na universidade. "É importante dar confiança às famílias que tem filhos em escolas públicas que é possível que ele chegue à USP", disse.

A universidade quer que o número de inscritos pelo Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp) ­- para alunos que sempre estudaram em escolas públicas - continue crescendo, além do número de estudantes com esse perfil que se inscrevem como treineiro. A participação na Fuvest desses estudantes, segundo Zorn, é preponderante para que a USP passe a ser cada vez mais democrática.

Criada em 2006, essa política foi alterada a partir do último vestibular para tentar aumentar o índice. Para alunos que estudaram apenas o ensino médio em escola pública, o aluno consegue bônus de até 8% - dentro do programa chamado Inclusp. Para o aluno que fez toda e educação básica na rede pública, dentro do Pasusp, o bônus chegou este ano até 15%. A atual gestão da pró-reitoria preferiu não traçar metas para a inclusão desse perfil de aluno.