Cresce nº de alunos em escola particular em SP O número de alunos na rede particular de ensino do Estado de São Paulo cresceu 3% este ano, comparado com o ano passado, aponta levantamento do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp). O porcentual representa cerca de 54 mil alunos novos ingressando na escola particular paulista. A pesquisa considera desde o berçário até o último ano do ensino médio. De acordo com o presidente do sindicato, Benjamin Ribeiro da Silva, os dados são preliminares, mas devem ser confirmados pelo censo escolar, que fica pronto no início do segundo semestre.