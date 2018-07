Cresce nº de pedidos de emergência em Salvador

No total, a Defesa Civil de Salvador registrou 36 alagamentos de área, 47 ameaças de desabamento de imóvel, sete ameaças de desabamento de muro, 23 ameaças de deslizamento de terra, oito ameaças de queda de árvore, 10 árvores caídas, sete avaliações de imóveis alagados e uma pista rompida. A Codesal destaca que não há registro de feridos nesta segunda-feira.

Cerca de 15 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas pelas chuvas que incidem em Salvador desde sexta-feira (18). De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a quantidade de alagamentos assusta a população. Desde quinta-feira (17), 302,9 milímetros de chuva foram registrados na capital baiana. De acordo com o órgão o normal esperado para o mês é de 349,5 mm. O maior pico de chuva aconteceu no domingo, com 43 mm registrado entre 18 horas e 19 horas.

"O volume de água foi muito grande em um curto intervalo de tempo, por isso o acúmulo nas vias, por mais que drenagem aconteça não é suficiente para escoar toda a água", explica o subsecretário da Defesa Civil de Salvador, Osny Bomfim. No mesmo período a Codesal cadastrou 16 famílias desalojadas e distribuiu 6.492 metros quadrados de lonas - colocadas sobre os barrancos de áreas de risco para evitar desmoronamentos - que beneficiou, ao menos, 79 famílias, conforme dados da Codesal.