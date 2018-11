Cresce número de bafômetros no litoral de SP

No litoral norte, as blitze acontecerão na Rodovia Rio-Santos (BR-101) e no trecho entre Ubatuba e São Sebastião, onde a estrada é estadual (SP-55). Também serão alvo as praias de Itamambuca e Praia Grande, em Ubatuba, e de Maçaguaçu e Tabatinga, em Caraguatatuba.

As abordagens serão intensificadas na sexta-feira à noite e no final da tarde de sábado e domingo. A meta é parar 70 motoristas por dia. Quem se negar a fazer o teste do bafômetro será encaminhado às delegacias da região para exames clínicos, segundo o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, em Ubatuba, Sérgio Amorim. Os infratores podem ter a habilitação suspensa, o carro apreendido e pagar uma multa de R$ 900.

Segundo a PM, na Baixada Santista haverá 59 equipamentos, 47,5% a mais do que no verão passado. Em Santos, a previsão é de 18 bafômetros, contra 10 do ano passado. Lá, as blitze serão montadas em toda a extensão da orla da praia, onde estão localizados bares e quiosques 24 horas. Também na Baixada houve aumento de bafômetros no Guarujá, na Praia Grande e em São Vicente, Mongaguá e Peruíbe. Nas entradas de rodovias como Anchieta e Imigrantes serão montados bloqueios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.