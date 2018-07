Cresce número de brasileiros 'sem instrução'

"Não existe razão para isso acontecer. Deveria haver uma redução espontânea", diz o pesquisador Claudio Moura Castro. Simon Schwartzman concorda que o dado revelado pela pesquisa é "muito estranho".

A gerente da pesquisa, Maria Lucia Vieira, afastou a hipótese de ter ocorrido uma variação dentro da margem de erro da amostra. "Aumentou em todas as unidades da federação, exceto no Mato Grosso do Sul. Tentamos investigar, mas não conseguimos chegar a uma explicação que justificasse esse crescimento. Vamos continuar estudando", afirmou.

Na comparação entre 2009 e 2011, a pesquisa aponta queda do porcentual daqueles que tinham nível fundamental incompleto ou equivalente - de 36,9% a cifra foi para 31,5%. No mesmo período, aumentou a proporção de pessoas com nível fundamental completo ou equivalente (de 8,8% para 10%), com nível médio completo ou equivalente (de 23% para 24,5) e com nível superior completo (de 10,6% para 11,5%). /F. W.