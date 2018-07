Cresce número de desabrigados no RS O número de pessoas que tiveram de deixar suas causas temporariamente por causa de enchentes no Rio Grande do Sul subiu de 817 na quinta-feira para 1.593 ao amanhecer desta sexta-feira. O levantamento é da Defesa Civil, que também indica que há 30 municípios afetados pelo fenômeno, todos localizados em regiões próximas aos rios Uruguai e afluentes, no norte e noroeste, na divisa com Santa Catarina e fronteira com a Argentina.