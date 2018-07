Cresce número de detentos com diploma escolar em SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo divulgou nesta terça-feira, 3, que em 2007 foram aprovados no exame supletivo 3.182 dos 4.200 presidiários inscritos. A prova oferece diplomas dos ensinos médio e fundamental. Segundo a secretaria, o índice de aprovação é 26% superior ao registrado em 2006, quando houve a aprovação 2515 detentos. Ainda segundo a secretaria, o desempenho dos presidiários na elaboração das redações foi superior ao dos alunos comuns. "Esse bom desempenho resulta do costume que os presidiários têm de escrever, freqüentemente, cartas aos familiares", informou a diretora de Supletivo da secretaria, Elisabete Lunetta. Segundo Elisabete, 60,8% dos detentos que prestaram a prova declararam estar buscando o diploma pensando no futuro profissional. Outros 25,7% prestaram o supletivo apenas para alcançar novos níveis de escolaridade e 13,5% alegaram motivos diversos. A maioria (65%) dos candidatos à prova tem idade entre 21 e 40 anos e renda familiar de até três salários mínimos (60,9%).