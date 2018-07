Cresce número de juízes ameaçados no País, alerta CNJ O número de juízes ameaçados no País aumentou, de acordo com lista divulgada pela Corregedoria Nacional de Justiça na semana passada. O total de magistrados em situação de risco passou de 100 para 134, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O novo balanço é resultado do encaminhamento à corregedoria de informações de mais tribunais sobre a situação dos magistrados no País.