Cresce número de mortes nas estradas em SP no feriado

Aumentou o número de mortes registradas nos 1.067 quilômetros de rodovias federais que atravessam o Estado de São Paulo durante este feriado de Corpus Christi. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, durante os cinco dias foram registrados 7 mortes e 181 acidentes. Cerca de 55 pessoas ficaram feridas nas rodovias federais que cruzam São Paulo. No ano passado, o feriado de Corpus Christi registrou 192 acidentes com 72 feridos e 4 mortes.

De acordo com a PRF, o índice registra queda no número de ocorrências, mas aumento de mortes. A PRF informa ainda que, apenas em um acidente ocorrido na Rodovia Régis Bittencourt, na manhã da última quarta-feira, morreram três pessoas.

O acidente envolveu uma viatura de resgate da Concessionária da Rodovia Auto Pista, que se encontrava em atendimento de outro acidente, e um Toyota Corolla de São José dos Pinhais/PR. O Toyota colidiu, de acordo com a PRF, na traseira da viatura e os seus três ocupantes morreram no local. Com o impacto, a Viatura Resgate foi arremessada por cerca de 150 metros de distância. No momento do acidente chovia, afirma a Polícia Rodoviária.

O trecho que registrou maior lentidão por excesso de veículos foi a Rodovia Régis Bittencourt, mas segundo a PRF, as Rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias também tiveram filas.