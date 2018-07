Cresce número de mortos pelas chuvas em Sapucaia As equipes de buscas encontraram na manhã de hoje mais um corpo soterrado em Sapucaia, no Rio, elevando para 19 o número de vítimas do deslizamento de terra na madrugada da última segunda-feira, 9, no distrito de Jamapará. De acordo com moradores, três pessoas ainda estão desaparecidas.