Cresce número de mulheres na Parada Gay, diz SPTuris

A SPTuris entrevisou 1,1 mil pessoas. Em 2008, os frequentadores com idades entre 18 e 24 anos corresponderam a 40%, ante os 37% de quatro atrás. Eles buscam diversão. O número de heterossexuais tem crescido também. Em 2008, eles representaram 40% do público, contra 33% em 2005. A antropóloga Regina Facchini, autora de Na Trilha do Arco-Íris: do movimento homossexual ao LGBT, explica que, além da diversão, a curiosidade também atrai esses heterossexuais.

Regina organizou pesquisas, em 2005 e 2006, para a Associação da Parada do Orgulho Gay e os resultados mostraram que 50% desse público apresenta justificativas lúdicas para o comparecimento ao evento. Segundo ela, essas motivações não reduzem o efeito político da parada na promoção da diversidade e da tolerância. O secretário municipal de Participação e Parceria de São Paulo, Ricardo Montoro, diz também que a pesquisa evidencia a saída do armário das mulheres. ?Entendo que as mulheres demonstraram a orientação sexual mais recentemente. Os gays foram os primeiros a expressar a liberdade sexual?, explica.

O secretário também considera a interação entre heterossexuais e homossexuais como um sinal evidente da redução da homofobia. ?Há 20 anos essa relação não existia. São Paulo, mais uma vez, demonstra seu pioneirismo ao respeitar a causa, a tolerância, a aceitação e ao promover os direitos humanos.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.