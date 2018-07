Cresce número de pessoas sem religião e espíritas Embora sejam minoria absoluta, as pessoas sem religião e os espíritas também tiveram crescimento. Em vinte anos, a proporção de sem religião aumentou 70% passando de 4,7% para 8%. Entre 2000 e 2010, o aumento foi menos expressivo - a parcela da população que declara não ter religião passou de 7,4% para 8%. São 15,3 milhões de brasileiros, de acordo com dados do Censo 2010 do IBGE.