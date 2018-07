Cresce o risco de deflação em algumas economias do G20--FMI

"O crescimento deve se tornar mais baixo do que o esperado, há um risco de que disparidades muito grandes na produção possam levar a deflação em alguns países, com consequências prejudiciais onde o nível de endividamento permanece elevado", disse o FMI em um documento apresentado em uma reunião no México na semana passada.

O FMI, que na terça-feira reduziu suas previsões para o crescimento global neste ano, disse que a recuperação aparentemente estacionará em muitas economias durante 2012, mas afirmou também que "um colapso deveria ser evitado".

Com a demanda provalmente se enfraquecendo, declínios de preços são prováveis em muitas commodities e isso pode se transferir para os preços ao consumidor e aumentar as chances de deflação.

(Reporting de Lesley Wroughton)