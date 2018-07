Cresce procura por graduação nos Estados Unidos

"Vou começar do zero em outro país, tem de fazer amigos tudo de novo. Vai ser difícil, mas estou muito empolgada", diz ela, que tem 19 anos e faz parte de um grupo de estudantes que não quer só um intercâmbio de alguns meses. A ideia é completar toda a graduação no exterior. "Eu procurei uma empresa e levei meus pais. Percebemos que era viável e, somando tudo, saia quase o mesmo custo de estudar aqui."

Levantamento da Exchange International (EI) Brasil, que mediou a ida de Nathalia, mostra que os gastos em algumas instituições americanas podem ser até menores do que no Brasil. O país conta com mais de 3 mil instituições de ensino superior.

"O sistema educacional dos Estados Unidos tem uma qualidade indiscutível. Antes nem se falava em universidades de outros países, mas agora as pessoas estão achando possível estudar fora e a procura só cresce", explica Ricardo Raposo, diretor acadêmico e esportivo da EI Brasil. Segundo ele, uma família que pode pagar, por exemplo, um curso no Mackenzie tem total condição de manter um estudante nos Estados Unidos. "E ele terá uma experiência de vida que aqui não teria, vai amadurecer muito." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.