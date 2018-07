Cresce tensão dentro da bancada do PMDB na Câmara

Parlamentares que integram a bancada dos insatisfeitos com a falta de espaço dentro da legenda dizem que, por ora, esse movimento não compromete a governabilidade da presidente Dilma Rousseff, mas há posições mais radicais. O grupo é formado por aproximadamente 35 deputados dos 80 do PMDB na Casa.

"Na reunião que fizemos ontem havia um grupo de aproximadamente 20 (parlamentares) que queriam assinar a CPI (da Corrupção) em bloco. Mas aí decidimos que não poderíamos fazer isso antes de conversar com o Michel (Temer, vice-presidente da República) porque isso afetaria diretamente o governo", contou o deputado Danilo Fortes (CE), um dos líderes do movimento.

Na próxima semana, Temer deve reunir esse grupo para entender as razões do descontentamento.

MINIMIZANDO O PROBLEMA

Alves contesta o número de insatisfeitos e afirma que numa bancada tão grande é natural que haja insatisfações.

"Há muita confusão e certamente não é esse número de parlamentares nesse grupo", disse à Reuters. Porém, ele admitiu que alguns peemedebistas podem realmente assinar o requerimento de CPI e argumentou que essa é uma questão de consciência e que há peemedebistas que têm mais o "perfil de oposição", por terem apoiado o tucano José Serra na campanha presidencial.

Para Alves, parte da insatisfação também se deve às dificuldades de diálogo da bancada com o Executivo e diz que "os problemas de relacionamento" com a base também alimentaram a insatifação dentro do partido e "uma hora isso desabrocha".

"Não dá para unir todos em todas as questões", afirmou sobre as futuras votações na Câmara.

CASOS DE INSATISFAÇÃO

O descontentamento desse grupo ficou evidente em pelo menos dois momentos. Primeiro, quando Alves escolheu seu fiel escudeiro, o deputado Eduardo Cunha (RJ), para relatar a reforma do Código de Processo Civil sem consultar os demais colegas.

"Não fomos ouvidos. Não abrimos mão de que seja um jurista e não um financista", disse Fortes em referência ao economista Cunha. "Ele (Alves) tem que ter um comportamento conjunto com a bancada", reclamou sobre essa escolha.

O líder disse que não mudará sua escolha porque Cunha já havia pedido a relatoria desse projeto em fevereiro e que ele tem capacidade para a tarefa porque já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Na quarta, a escolha do deputado Mendes Ribeiro (RS) para substituir o ex-ministro Wagner Rossi na Agricultura gerou nova insatisfação no grupo. A vice-presidente da Câmara, deputada Rose de Freitas, classificou a escolha do colega como um "erro" porque a bancada só foi ouvida depois da decisão tomada por Temer e outros caciques do PMDB.

"Depois se acontece algum problema temos que abraçar um ministro que não foi consenso na bancada", reclamou o deputado Valdir Colatto (SC) que também integra o movimento descontente com os processos decisórios da cúpula peemedebista.

APELO POR UNIÃO

O grupo de insatisfeitos era inicialmente formado por pouco mais de dez parlamentares da região Sul, principalmente por aqueles que apoiaram Serra na campanha eleitoral. Esses deputados ganharam o reforço do "grupo dos novos", formado por parlamentares de menor expressão ou que exercem o primeiro mandato.

O presidente do partido, senador Valdir Raupp (RO), disse que isso serve de alerta para o partido. "Se estão pedindo para serem ouvidos, devemos ouvi-los", analisou.

Na segunda-feira, Dilma se reuniu com os líderes e presidentes do PT e do PMDB e disse que os dois partidos, por formarem o centro da coalizão, têm que se manter unidos no Congresso e garantir a governabilidade, principalmente para evitar que tensões políticas atrapalhem na aprovação das medidas que o governo tem tomado para resistir à crise econômica global.

Desde o começo do ano, Dilma sofre com divisões internas nas duas bancadas e agora tenta se envolver diretamente na articulação política para conter o agravamento desse problema.