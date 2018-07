Cresce total de mortos nas estradas federais de SC Durante os cinco dias de feriado prolongado de Tiradentes e Páscoa, as rodovias federais de Santa Catarina registraram 405 acidentes, 273 feridos e 13 mortes. Os números são maiores que os do mesmo feriado em 2010, quando foram registrados 253 acidentes, 191 feridos e cinco mortes. A diferença é que no ano passado o feriado foi de quatro dias. Já neste ano, a comemoração durou cinco dias, entre quarta-feira, 20, e ontem, 24.