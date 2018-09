Cresce tráfego de caminhões no Rodoanel, diz governo

Desde a abertura ao tráfego, em 1º de abril deste ano, já circularam pelos 61,4 quilômetros do Trecho Sul do Rodoanel quase três milhões de veículos, sendo, em média, 65% leves e 35%, pesados. O porcentual de veículos pesados, se for considerado apenas os dias úteis, chega a 40%, segundo a secretaria.

De acordo com o balanço, esse movimento de caminhão já ultrapassa o da circulação em outras rodovias, como o trecho entre São Paulo e Cordeirópolis (163 quilômetros) da Rodovia Anhanguera, onde 31% do tráfego são de caminhões e ônibus, e toda a extensão da Anchieta, onde 25,7% do tráfego são de veículos pesados.

A circulação de caminhões no Rodoanel está à frente também da movimentação na Raposo Tavares, de Araçoiaba da Serra a Itapetininga (51 quilômetros), onde 34,3% do tráfego são de veículos pesados, ou a Castelo Branco, no trecho entre Itu e Tatuí (65 quilômetros), com 30,7%.

Por conta da nova opção dos caminhoneiros, o tráfego na capital paulista melhorou. Levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) constatou, em abril, um aumento da fluidez do trânsito de 42% na avenida dos Bandeirantes em relação a março e de 34%, na Marginal do Pinheiros.