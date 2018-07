Cresce venda de 'cigarro eletrônico' na Grã-Bretanha

Com a proibição do fumo em bares e restaurantes na Inglaterra, fumantes britânicos encontraram uma solução para burlar a lei: o cigarro eletrônico. Veja também: Vídeo da BBC O produto é considerado por muitos uma alternativa mais saudável. O cigarro eletrônico funciona com cartuchos de nicotina e é vendido há mais de um ano na Grã-Bretanha, mas recentemente as vendas aumentaram consideravelmente. A maioria dos cigarros eletrônicos é fabricada na China. O produto solta um vapor quente quando é inalado, e isso preocupa muitos especialistas, como Douglas Bettcher, da Organização Mundial de Saúde (OMS). "Este é um produto novo, que ainda não foi testado", diz Bettcher. "Não sabemos exatamente o que há dentro desses cartuchos, além de nicotina, e quais são os efeitos de aquecer essas substâncias, transformá-las em vapor e inalar esse vapor." O diretor da Electronic Cigarette Company (empresa que fabrica os cigarros), Jason Cropper, diz que que é muito caro fazer testes clínicos. "A maioria das empresas que vendem o produto é pequena", afirma Cropper. "Não temos recursos financeiros para fazer testes clínicos." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.