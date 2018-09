Cresce venda de máquinas via internet

Leilões de implementos agrícolas via internet estão se tornando uma boa opção de compra no meio rural. Conforme o proprietário de uma loja de tratores em Barretos (SP), Luiz Pirangelli Veloso, é ótima alternativa de compra para quem mora longe dos grandes centros. ''Há boas ofertas, além da comodidade de não precisar estar presente no leilão.'' Pirangelli utiliza os serviços de um site de leilões que atua no mercado de internet desde 2000. O site faz parcerias com grandes empresas e usinas que têm interesse em leiloar suas máquinas, carros ou qualquer outro tipo de mercadoria. ''Procuramos dar credibilidade ao ambiente eletrônico, tanto para quem compra quanto para quem vende'', diz o diretor-superintendente do site, Paulo Scaff. Scaff afirma que os compradores ficam sabendo dos leilões com antecedência e podem visitar os lotes nas indústrias que estão vendendo. ''A segurança de visitar os lotes e verificar sua qualidade é fundamental para garantir a credibilidade'', diz Scaff. ''No fim de 2007 fui a Mato Grosso do Sul verificar os tratores da Usina Itamaraty e comprei 20 lotes'', confirma Pirangelli, que já comprou mais de 150 tratores via internet. COMO FUNCIONA Os leilões são anunciados no site com antecedência. Os lances podem ser dados via internet antes do dia e do horário do leilão, que é realizado da mesma forma que um leilão normal, presencial, com um leiloeiro. Quem estiver inscrito opta por participar via internet ou estar presente no endereço anunciado no site. Para se inscrever, o comprador deve preencher um cadastro, com o nome, CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica), e criar um apelido de identificação no site. Depois, o comprador lê os termos do contrato para participar dos leilões. Aceitas as condições, o contrato é aceito em um cartório digital e o comprador já pode se inteirar dos leilões e dar seus lances. INFORMAÇÕES: No site www.superbid.net