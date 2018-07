Crescem ligações sobre a Rocinha ao Disque-Denúncia Apenas nos dois primeiros dias da Operação Choque de Paz, entre domingo e ontem, o Disque-Denúncia recebeu 308 ligações relacionadas às comunidades da Rocinha e do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. Nas três semanas anteriores, a média de ligações diárias durante um domingo ou segunda-feira sobre as comunidades era de apenas quatro.