Crescem opções de restaurantes espanhóis na capital Restaurantes espanhóis ocupam o topo da lista dos melhores do mundo - El Celler de Can Roca e Mugaritz, por exemplo, colocam-se à frente do brasileiro D.O.M., que chegou à quarta colocação do ranking da revista britânica Restaurant neste ano. E, em São Paulo, nessa onda da gastronomia espanhola, está ficando cada vez mais fácil experimentar as delícias da comida hispânica. Batatas bravas, berinjela assada com pinholes tostados ou simplesmente jamón (presunto) são algumas das tapas que o paulistano encontra em restaurantes ou até na balada.