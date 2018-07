Crescimento chinês anima bolsas da Ásia

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês avançou 9,5 por cento no segundo trimestre sobre igual período de 2010, ante previsão do mercado de 9,4 por cento.

As vendas no varejo subiram 16,8 por cento nos seis meses até junho, mostrando que a demanda doméstica continua bem apesar do aperto monetário.

"O que os números de hoje nos dizem é que as maiores taxas de juros não estão tendo um impacto fortemente negativo", disse Adrian Foster, diretor de pesquisa de mercados financeiros da região Ásia-Pacífico do Rabobank, em Hong Kong.

Às 7h34 (horário de Brasília), o índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão subia 1,17 por cento.

O índice japonês Nikkei ganhou 0,37 por cento, para 9.963 pontos. Hong Kong subiu 1,22 por cento, a 21.926 pontos, e Xangai teve alta de 1,48 por cento, para 2.795 pontos.

A bolsa de Taiwan ficou praticamente estável, com variação negativa de 0,03 por cento, para 8.488 pontos. O índice de Sydney teve ganho de 0,43 por cento, a 4.514 pontos. Cingapura subiu 0,36 por cento, para 3.088 pontos.

(Reportagem adicional de Hideyuki Sano em Tóquio)