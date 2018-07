Crescimento da violência se concentra em São Paulo

O crescimento da violência se concentra na capital e Região Metropolitana, que teve 13,5% mais homicídios no semestre em relação aos seis primeiros meses de 2011. Os latrocínios no Estado também confirmaram a piora: em junho, o aumento foi de 9,1%.

Em compensação, o Estado registrou leve queda no semestre, de 1,7%, nos casos de roubo seguido de morte. Já casos de extorsão mediante sequestro apontam, no primeiro semestre, redução de 32,35% em comparação a 2011. Foram 23 casos, ante 34 no mesmo período do ano passado. Na comparação semestral, é a menor taxa desde 2002, quando houve 199 casos no semestre.

Para Marcos Carneiro Lima, delegado-geral da Polícia Civil, muita gente se aproveitou da confusão das mortes de policiais para matar desafetos impunemente. "É o que mostram algumas investigações." Segundo ele, os casos a mais registrados no mês, apesar de terem atenção da polícia, não representam situação fora de controle. "São 39 casos, diante de uma população de 11 milhões. São relativamente poucos casos a mais." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.