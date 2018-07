Crescimento de número de usuários do Twitter decepciona; ações caem

As ações do Twitter caíam aproximadamente 10 por cento no after market, abaixo do preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de 38,80 dólares em 25 de novembro.

A empresa com sede em San Francisco também informou que os usuários atualizaram suas páginas 157 bilhões de vezes no primeiro trimestre, levemente abaixo do estimado por alguns analistas.

O Twitter informou que sua receita com publicidade para cada 1 mil visualizações de tela, uma métrica que avalia a efetividade dos anúncios, quase dobrou para 1,44 dólar.

A companhia publicou receitas trimestrais melhores que o esperado, de 250 milhões de dólares, enquanto seus anúncios para celulares tiveram mais resposta de usuários.

Excluindo itens extraordinários, o Twitter teve resultados em linha com as expectativas de Wall Street de prejuízo de 0,03 dólar por ação. Mas a companhia disse que seu prejuízo líquido em termos absolutos chegou a 132 milhões de dólares, perto de 27 milhões de dólares um ano atrás.

(Por Gerry Shih)