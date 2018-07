'Crescimento nas séries iniciais é alentador'

Ex-presidente do Inep comemora salto até a 4.ª série.

O País ultrapassou as metas. Teriam sido essas metas muito conservadoras?

Quando fizemos a proposta das metas. rodei o País inteiro discutindo o assunto. Na época, ninguém nunca falou que eram baixas. Falava-se o contrário: que seria muito difícil atingi-las porque eram altas.

Mas o sr. não considera o nível da educação ainda baixo?

Claro que queremos muito mais, mas o fato de estar crescendo, especialmente nas séries iniciais, é alentador. Se pegarmos o histórico das provas que o Brasil faz desde 1995, a tendência era de queda até 2001. Esse é o primeiro grande salto. O aumento que vemos até a 4.ª série é muito grande. Daqui a quatro anos, esses alunos vão estar na 8.ª série. Esperamos ver notas melhores lá na frente.

Por que se avança menos no ensino médio?

Os alunos que estão hoje no ensino médio estavam em 2001 no início do ensino fundamental de notas mais baixas que tivemos na história. Por isso fica mais difícil impactar nesse desempenho.

Quais as causas do aumento do Ideb?

Não se tem uma causa única, mas acredito que o Plano de Desenvolvimento da Educação e as avaliações nacionais têm um papel importante. Embora não tenham um impacto direto na sala de aula, eles criam uma mobilização para a melhoria. Hoje existe uma mobilização de pais, escolas, mídia, governos. Claro que isso tem de estar atrelado a mudanças em sala de aula.

Há motivos para comemorar?

Em 2007, quando o Ideb já tinha subido, muitos acharam que o crescimento teria fôlego curto. Mas os dados agora mostram que há uma tendência. Não podemos garantir que isso vai permanecer, mas é bastante alentador para o futuro.