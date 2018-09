Crescimento populacional lento é aliado do clima

Este é o limite considerado seguro pelos cientistas para evitar catástrofes climáticas - como aumento do nível do mar e das enchentes em alguns pontos do planeta e maior desertificação em outros. Segundo o estudo, liderado por Brian C. O"Neill, do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, nos EUA, o envelhecimento populacional tende a reduzir as emissões projetadas em até 20%, particularmente nos países industrializados (as pessoas mais velhas trabalham menos e o crescimento econômico é mais lento).

Já a urbanização, de acordo com a pesquisa, pode levar a um aumento de mais de 25% nas emissões projetadas, especialmente nos países que estão em desenvolvimento.

5 MIL MUDAS

Grito de cem decibéis rende plantio de árvores

As cerca de 50 mil pessoas que foram ao festival SWU - Starts With You, em Itu, no domingo, deram um "grito verde" de mais de 100 decibéis e garantiram o plantio de 5 mil árvores pela empresa Nestlé.

As mudas serão doadas para o Instituto Ambiental Vidágua e plantadas em áreas de reserva ou parque. No total, serão utilizadas 127 espécies diferentes.

Além dos shows, nos três dias de festival ocorreu um fórum de discussão sobre sustentabilidade com palestrantes do Brasil e do exterior.

Alguns dos jovens que participaram do evento decidiram ir de São Paulo para Itu de bicicleta para mostrar seu comprometimento com a causa verde.

Francês usa bicicleta movida a energia solar

O ciclista francês Florian Bailly já percorreu 13 mil quilômetros com sua bicicleta com painel solar - que move um motor elétrico para ajudá-lo nas subidas.