Criação de empregos cai 35,7% em 2012; governo prevê 2 mi em 2013

"Baseio essa estimativa nas medidas macroeconômicas adotadas pelo governo, algumas focadas em desoneração da folha em determinados setores e nesta última medida de redução drástica da energia elétrica", disse o ministro do Trabalho, Carlos Brizola Neto, nesta sexta-feira.

A criação de vagas no ano passado somou, em termos ajustados, 1,301 milhão de vagas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, ante o resultado de 2,026 milhões de vagas em 2011. Foi o piro número desde os 860,9 mil postos criados em 2003.

Em dezembro, o Brasil eliminou 496,9 mil postos formais, acima da destruição de 402 mil vagas de pesquisa da Reuters com o mercado.

As demissões líquidas (descontadas as admissões) foram provocadas pela "entressafra agrícola, fim do ciclo escolar e pelo esgotamento da folha de consumo no fim de ano", afirmou o Ministério do Trabalho.

MENOS CONTRATAÇÕES

A queda em 2012 foi marcada pela forte desaceleração nas contratações em todos os setores produtivos, refletindo o baixo crescimento da economia, com destaque para a indústria, com diminuição em 60 por cento nas contratações. No setor serviços, a geração de postos ficou 30,5 por cento menor. Nas empresas da construção civil, o recuo foi de 36,5 por cento.

Mas foi na agricultura que a redução de vagas aconteceu de forma mais drástica, com o saldo das contratações de 2012 fechando em 4,9 mil, ante 85,6 mil em 2011.

Para Brizola Neto, a despeito da queda, a geração de vagas se manteve em nível suficiente para incorporar os trabalhadores que ingressam no mercado de trabalho.

"O importante é que mesmo em um cenário de crise, o mercado de trabalho gerou saldo positivo que atende as pessoas que entram todo ano no mercado de trabalho. Isso garantiu taxas plenas de emprego nas regiões metropolitanas", comentou.

Em novembro, a taxa de desemprego bateu novo recorde na mínima histórica, ficando em 4,9 por cento.

SALÁRIOS

Mesmo com menos oferta de vagas, o rendimento do trabalhador assalariado continuou a avançar, com o salário médio de admissão ultrapassando pela primeira vez o valor de 1 mil reais.

No acumulado do ano passado, o salário médio de contratação atingiu 1,011,77 reais, com alta real sobre o valor médio de 966,45 reais registrado em 2011.

Segundo o Ministério do Trabalho, a alta de 14 por cento do salário mínimo em 2012 foi um dos fatores que influenciaram nessa elevação, indicando que neste ano, quando o mínimo teve alta real de 9 por cento, os salários de admissão deverão manter a trajetória de valorização. (Por Luciana Otoni)