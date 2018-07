Criação de parque derruba secretária A secretária do Meio Ambiente de Iporanga (SP), no Vale do Ribeira, Janayna de Oliveira, foi demitida após entrar em choque com o prefeito Ariovaldo da Silva Pereira (DEM), que criou três parques municipais. Como outros ambientalistas, a secretária se opunha ao projeto por falta de estudos técnicos, já que o objetivo seria a exploração financeira da área com a venda de compensações ambientais. / HERTON ESCOBAR e JOSÉ MARIA TOMAZELA, com AGÊNCIAS