Criada a 1ª 'capa de invisibilidade' em 3D

Pesquisadores europeus conseguiram desenvolver uma estrutura microscópica em três dimensões que permite fazer um objeto "desaparecer". O feito, inédito, é uma nova etapa na produção de uma espécie de "capa de invisibilidade", afirma estudo publicado na revista Science.

A capa confere invisibilidade a um objeto graças à dispersão da luz. Sua superfície contém lentes que refletem as ondas luminosas de maneira parcialmente inclinada, o que as dispersa e oculta do olho humano o objeto coberto por ela. Mas essas estruturas ainda estavam em apenas duas dimensões, enquanto a nova é tridimensional, explica o cientista Nicholas Stenger, do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha, um dos três autores da pesquisa.

A primeira "capa de invisibilidade" era cilíndrica e o objeto a ser oculto era colocado em seu meio. Para essa nova experiência, um objeto foi colocado sob uma estrutura microscópica e a forma resultante se tornou invisível, igual ao tapete que a cobria. Stenger também explicou que essa estrutura media 100 mícrons de comprimento - um milésimo de milímetro - por 30 de largura e 13 de espessura. O objeto que ela escondia tinha 10% desse tamanho.

"Enquanto muita gente faz truques com câmeras e projetores para dar a ilusão de invisibilidade, nós estamos controlando a propagação de luz e alterando o seu feixe", completa outra cientista, Tolga Ergin

Ela também explica que a capa ainda é fina demais para ser usada na confecção de um traje invisível.