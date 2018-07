Criada associação de familiares de vítimas do voo 447 Com o apoio de 23 famílias, foi oficializada hoje a criação da Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 447, que caiu no mar com 228 pessoas a bordo após decolar do Rio de Janeiro para Paris, em maio. Na próxima semana, a associação entrará com pedidos no Ministério Público e na Agência Nacional de Aviação (Anac) para que as autoridades brasileiras acompanhem as investigações francesas e intercedam para o pagamento do seguro aos familiares das vítimas brasileiras. No final de semana, representantes da entidade viajam para reuniões com famílias francesas e alemãs em Paris e Berlim. Dos 216 passageiros - o voo também levava 12 tripulantes -, 58 eram brasileiros.