Criada comissão para ampliar manejo Acaba de ser criada a Comissão de Apoio à Gestão das Florestas Nacionais, que reúne integrantes do Serviço Florestal Brasileiro e do Instituto Chico Mendes, para ampliar o manejo sustentável nas florestas nacionais. A comissão se voltará a 17 florestas no Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia - onde há ou existe previsão de concessão florestal. / AFRA BALAZINA