Criado na Itália maior labirinto do mundo

Seis anos se passaram desde que o italiano Franco Maria Ricci deixou a revista de arte FMR. Agora, ele anuncia a criação de um labirinto feito de sebes de bambu, em Fontanellato - perto de Parma -, que abrange sete hectares. Essa medida é cinco vezes maior do que a do labirinto Jardim Pineapple, que fica no Havaí, e está registrado no Livro Guiness de Recordes como o maior do mundo. Ricci afirmou que usou como base dois mosaicos romanos para dar forma a sua invenção. Ali, também está sendo construído um centro para visitantes que deve abrir em 2012. Na ocasião, ele aproveitou para aconselhar os futuros frequentadores a levar celulares para o passeio, pois podem precisar de ajuda na hora de sair, como ocorreu com o jornalista Corrière della Sera. Ele foi o primeiro a experimentar a andança pelo labirinto do italiano e registrou que se perdeu no caminho de volta.