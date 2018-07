Criador da SPFW estreia hoje no Fashion Rio

Borges substitui Eloysa Simão, a idealizadora da semana de moda carioca, que está em sua 15ª edição. Ele havia estado nela uma única ocasião, seis anos atrás, e só teve pouco mais de um mês para terminar de organizá-la. No cais, tudo se dará nas enormes estruturas dos armazéns, reformados. O número de assentos será menor. ?Tudo está voltado para valorizar e qualificar o desfile. A iluminação é de última geração, igual à da SPFW.? Como este será um Fashion Rio de primavera-verão, as grifes mais esperadas são as de moda praia, como a Salinas, amanhã, e a Lenny, na terça-feira.

Os estilistas sabem que nada muda radicalmente em tão pouco tempo. Desde que a troca de comando foi anunciada, se deparam com informações equivocadas, que Borges faz questão de desmentir: que sua intenção é criar um ?Brazil Fashion Week?, que o Fashion Rio só terá moda praia e o outono-inverno ficará só com a SPFW. Eles esperam que, com sua experiência (está há 30 anos no setor, metade à frente da SPFW), o novo diretor faça o Fashion Rio crescer. Simultaneamente aos desfiles, o Fashion Business marca as negociações entre grifes e compradores nacionais e estrangeiros. Na última edição, as vendas renderam cerca de US$ 16 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.