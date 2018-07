Criador de aves é preso por maus-tratos em SP Um criador de pássaros foi preso na última sexta-feira (20) acusado de fraudar anilhas de identificação e por maus-tratos contra os animais, em Taboão da Serra (SP). A ação da Polícia Federal (PF) em trabalho conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi desencadeada em razão de fiscalização anterior do órgão ambiental federal que verificou indícios de falsificação das anilhas com a sigla do Ibama. O criador identificava aves de espécie ameaçada de extinção com anilhas falsificadas.