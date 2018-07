Criador do MovPaz é acusado de fraudar desarmamento A Operação Vulcano da Polícia Federal (PF) prendeu em Fortaleza o coordenador do Movimento Internacional pela Paz e Não Violência (MovPaz), Clóvis Nunes. A operação, que se desenvolve na Bahia e no Ceará, desarticula uma organização criminosa responsável por praticar fraudes contra o programa federal Desarma, através da Campanha do Desarmamento.