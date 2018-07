Criador do ranking da ACNB recebe homenagem A homenagem aos pecuaristas Aprígio Lopes Xavier e Carlos Viacava, que receberam o Nelore de Ouro Especial, marcou a edição 2008 da Nelore Fest, segunda-feira, em São Paulo (SP). O evento, que comemorou os 15 anos do Ranking Nacional, marcou também o encerramento das atividades de 2008 da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Viacava recebeu a homenagem por ser o idealizador do campeonato e Aprígio, pela contribuição no aprimoramento das regras. Além das homenagens, os três primeiros colocados de todas as categorias do Ranking Nacional e os campeões do 6º Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaças foram premiados.