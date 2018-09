''Criador tem de receber pelo que fez'', defende ministra em reunião com músicos

Cerca de 300 compositores, músicos e produtores se reuniram ontem com a ministra da Cultura, Ana de Hollanda, no Rio, e ouviram dela um discurso tranquilizador em relação à possível relativização dos direitos autorais. Foi a primeira vez que Ana esteve com representantes do setor para discutir o tema.

"Colocaram-me como uma pessoa do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), contra a cultura digital, e eu nunca falei isso. Agora, temos de prever uma forma de o criador receber pelo que fez." Segundo Ana, o texto da nova lei deve ficar na internet para consulta pública.

Entre os presentes estavam Francis Hime, Sandra de Sá, Joyce e Marcelo Yuka. O tom geral era de preocupação quanto às possível perdas financeiras caso a observância dos direitos seja menos rígida.