A Associação Brasileira dos Criadores de Brahman do Brasil aproveitou sua participação, entre os dias 3 e 6 de março, na maior feira de animais dos Estados Unidos, a Houston Livestock Show and Rodeo, no Texas, para divulgar o 15º Congresso Mundial da raça, que será realizado em Uberaba (MG), entre 17 e 24 de outubro, www.brahman.com.br.