Criadores de brahman em congresso nos EUA Para fortalecer a imagem do Brasil, que vai promover o Congresso Mundial da Raça Brahman, em 2010, a Associação dos Criadores de Brahman do Brasil (ACBB) levará uma comitiva de 40 pecuaristas brasileiros para a edição deste ano do congresso, que começa no domingo, em Fort Worth, no Texas (EUA). Os interessados em participar do evento podem entrar em contato com a ACBB, tel. (0--34) 3336-7326 ou e-mail: abrahman@terra.com.br.