Criança admite ter incendiado escola após discussão

As crianças provocaram dois incêndios na escola. O primeiro durante o intervalo das aulas da tarde, por volta das 15h30, pouco depois da discussão entre a professora e o aluno, e ficou restrito às cortinas da sala na qual ele estudava. Na segunda ação, por volta das 19 horas, depois do fim do funcionamento da escola, os meninos atearam fogo a outras salas e à biblioteca - que foi parcialmente destruída pelas chamas.

O vigia do turno da noite, que estava sozinho, notou o fogo e chamou vizinhos, professores, alunos e familiares para ajudar a combater o incêndio. Foram usados baldes de água para apagar o fogo. A escola tem cerca de 800 estudantes, que não tiveram aulas desde a ocorrência. A previsão é que a instituição volte a funcionar na próxima segunda-feira.

Os estudantes que admitiram ter provocado o incêndio foram liberados depois de prestar depoimento. O caso foi encaminhado ao Ministério Público.