Criança atravessa via, esbarra em ônibus e passa bem

O pai da criança estacionou o carro e atravessou a avenida para ir a um supermercado. O menino, ao ver o pai, correu de dentro do carro onde estavam sua mãe e sua avó, e atravessou a via sozinho. Um ônibus que passava chegou a esbarrar na criança, que caiu embaixo do veículo.

O motorista do transporte coletivo afirmou que não viu a criança e continuou o trajeto. Neste momento, o pai do menino saiu correndo atrás do ônibus, gritando para que ele parasse. Segundo a PM, o homem quebrou a porta de entrada do ônibus com um soco, que provocou cortes no braço. O bebê e seu pai foram encaminhados para a Unidade de Atendimento Integrado, no bairro Presidente Roosevelt, foram medicados e passam bem. O pai da criança chegou a ir até a delegacia da região, devido ao soco no ônibus, mas também foi liberado.