Criança baleada tem morte cerebral confirmada em SP A menina G., de 8 anos, atingida na cabeça por uma bala durante um assalto em sua residência na noite de terça-feira, em Rio Claro, no interior de São Paulo, teve morte cerebral confirmada na manhã de hoje, segundo informações do boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein. De acordo com o boletim, "apesar de todas as tentativas e procedimentos médicos realizados para diminuir a hipertensão intracraniana da paciente, sua morte cerebral foi confirmada às 10h30, após avaliação neurológica e exames específicos, de acordo com os protocolos médicos legais".