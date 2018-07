Criança cai de uma altura de 7 metros em shopping de São Paulo

Uma criança de 4 anos caiu acidentalmente do vão da escada rolante do Shopping Interlagos, na zona sul de São Paulo, por volta das 23 horas de domingo, 8. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o menino estava acompanhado dos familiares na praça de alimentação, próximo à escada, quando segurou na borracha e acabou sendo puxado para o vão existente entre as duas escadas do local. O garoto despencou de uma altura de aproximadamente 7 metros. A criança foi socorrida pela equipe médica do shopping e encaminhada em estado grave ao pronto-socorro Pedreira, onde permanece internado. Segundo a assessoria de imprensa do shopping, o boletim de ocorrência foi registrado no 99.º Distrito Policial (Campo Grande).