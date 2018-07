Criança cai do 4º andar e fica em estado grave em SP Uma criança de 4 anos caiu, na noite de ontem, do quarto andar de um prédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. Levado ao pronto-socorro Hospital Municipal Doutor Fernando Mauro Pires Rocha, no Campo Limpo, K.G.R.C. está internado em estado grave. Um dos moradores do Conjunto Habitacional presenciou a queda. Imediatamente, o rapaz pegou o menino, parou um veículo que passava pela rua e levou a criança ao hospital, que não forneceu detalhes sobre o estado de saúde da vítima. O menino estava sozinho no apartamento momento em que dirigiu-se até um dos quartos, subiu na cama e debruçou-se sobre a janela. A mãe do menino afirmou à polícia que havia saído para ir até a casa da mãe, moradora do mesmo conjunto, aproveitando que o filho dormia no sofá da sala. O pai estava no trabalho naquele horário. O caso foi registrado no 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antonio, como queda acidental.