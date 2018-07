Criança de 2 anos cai do 3º andar e sobrevive em PE Uma criança de 2 anos caiu do terceiro andar de um prédio em Recife, Pernambuco, e sobreviveu. O acidente aconteceu na tarde de ontem no conjunto habitacional do Cordeiro, no bairro de mesmo nome. Eric Nunes da Silva dos Santos teve a queda amortecida ao bater em um pequeno telhado, na entrada do edifício, segundo informações da polícia. Ele foi levado ao Hospital Barão de Lucena e transferido, em seguida, para o Hospital da Restauração, onde está internado na emergência pediátrica. De acordo com informações do hospital, a criança está consciente e não corre risco de morte. Ele está com colar cervical e em observação. Não há previsão de alta. Na semana passada, um outro caso semelhante também ocorreu em Recife. Um bebê de 1 ano e 6 meses foi salvo pela sua fralda descartável após cair do terceiro andar de um prédio em Boa Viagem. A fralda descartável que estava usando acabou ficando presa no parapeito do edifício, amortecendo a queda da criança no solo. Ele sofreu pequenas fraturas.