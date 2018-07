Criança de 4 anos é a 28ª vítima das enchentes em MG Um menino de 4 anos é a 28ª vítima das enchentes que assolam Minas Gerais desde setembro do ano passado, segundo boletim divulgado hoje pela Defesa Civil do Estado. Gênison Romualdo Ventura morreu soterrado dentro de sua casa na cidade de Nova Belém, na terça-feira. Ainda de acordo com o órgão, mais cinco municípios mineiros decretaram situação de emergência em razão das enchentes. Com isso, o número de cidades nessa condição subiu para 125. Segundo a Defesa Civil mineira, 176 cidades foram afetadas de alguma forma pelas chuvas, prejudicando 834.594 pessoas. Desse total, 89.555 continuam desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 9.744 permanecem desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. No Rio grande do Sul, a Defesa Civil confirmou a segunda morte em razão do temporal que atingiu o sul do Estado na madrugada de hoje: uma criança, de 1 ano e meio, morreu no município de Capão do Leão. A outra morte, de Vilmar da Silva Grillo, de 55 anos, foi registrada na cidade de Turuçu. Segundo a Defesa Civil Estadual, outras quatro pessoas estão desaparecidas no distrito de Hidráulica, na região de Capão de Leão.