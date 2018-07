Criança de 4 anos é esquecida em van escolar no Rio Um menino de quatro anos ficou trancado por quase três horas dentro de uma van escolar da Prefeitura de Macaé, no norte fluminense, após ter sido esquecido dentro do veículo, na quarta-feira. Segundo a família da criança, o menino dormiu assim que embarcou na van, na frente de casa, para ir a uma escola municipal de ensino infantil. Quando o veículo chegou ao estabelecimento, o motorista e a monitora escolar não perceberam que o menino estava no veículo, dormindo. A van foi estacionada em uma rua movimentada e o motorista seguiu para seu outro emprego.