Criança de 5 anos é intimada a depor no interior de SP Uma criança de 5 anos foi intimada, no início do mês, a comparecer à delegacia policial de Iaras, no interior de São Paulo, para prestar depoimento sobre uma mordida que ele teria dado em uma professora, em fevereiro deste ano. O caso só foi divulgado agora, após a mãe, que ficou indignada com a intimação de seu filho, repassar as informações à imprensa, de acordo com o responsável pela seccional de Avaré, Jorge Cardoso de Oliveira. "Ela chegou a comparecer à delegacia no mesmo dia, mas não aguardou a audiência", completa.